Зеленский пожаловался на президентское кресло

Новый глава Украины Владимир Зеленский впервые с момента инаугурации зашел в президентский рабочий кабинет и первый раз оказался за рабочим столом президента страны. Новому главе государства не понравилось кресло бывшего президента Украины Петра Порошенко. Зеленский заявил, что оно неудобное. Также президент Зеленский подтвердил, что планирует перенести свой рабочий кабинет из здания Администрации президента. Об этом он напомнил своей команде, пишет RT.