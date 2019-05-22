Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"

Певица Алсу дала интервью радиостанции "Серебряный дождь", в ходе которого прокомментировала скандал вокруг победы своей дочери Микеллы в проекте Первого канала "Голос.Дети". По ее словам, эта ситуация является недоразумением, а дети оказались втянуты в непонятные интриги. Тем не менее она надеется, что данная ситуация "закончится хорошо". Также, Алсу прояснила вопрос об участии Микеллы в программе, которую готовит Первый канал, рассчитывая пригласить всех участников прошедшего сезона. По ее словам, решение об участии в программе Микелла будет принимать сама, пишет РИА Новости.