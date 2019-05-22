Парубий заявил, что роспуск Рады – это незаконно

Спикер украинской Рады Андрей Парубий считает, что указ новоизбранного президента Украины о роспуске парламента – это незаконно, передает РИА Новости. Он считает, что подобные действия свидетельствуют о неуважении к конституции, что в свою очередь может стать причиной конституционного кризиса. Что касается конкретных действий, то решение Зеленского о роспуске Рады планируется обжаловать в Конституционном суде.