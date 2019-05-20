Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Рады

Официально вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский в ходе торжественной церемонии инаугурации заявил, что распускает Верховную раду, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ.

«Я распускаю Верховную раду восьмого созыва», — произнес украинский глава.

Напомним также, что ранее президент предложил правительству Украины уйти в отставку. Одними из первых в отставку подали глава минобороны Украины Степан Полторак и глава СБУ Василий Грицак.