Турция отправила в Россию военных, которые будут учиться работать с комплексами С-400

Власти Турции направили в Россию своих военнослужащих, которые будут обучаться работе на российских ЗРК С-400 «Триумф», передает РИА Новости со ссылкой на NTV. По словам министра обороны страны Хулуси Акара, процесс обучения уже начался.

Напомним также, что ранее в Турции неоднократно говорили о том, что не собираются отказываться от приобретения «Триумфов», даже не смотря на угрозы США, которые всеми путями пытаются этому сопротивляться. Ранее стороны подписали соглашение о закупке С-400. Первая партия комплексов должна поступить в распоряжение Анкары уже в июле.