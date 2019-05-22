В России построят тренажер для высадки на Луну
22.05.2019 10:40
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В российском Центре подготовки космонавтов планируется построить тренажер, который будет не только имитировать поверхность Луны, но и заменять лунную гравитацию. Как передает РИА Новости, с его помощью у космонавтов будет реальная возможность имитировать высадку на Луну, а, значит, оттачивать необходимые профессиональные навыки. Также, как сообщил начальник Центра Павел Власов, тренажер будет оснащен технологией дополненной реальности.
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