В России построят тренажер для высадки на Луну

В российском Центре подготовки космонавтов планируется построить тренажер, который будет не только имитировать поверхность Луны, но и заменять лунную гравитацию. Как передает РИА Новости, с его помощью у космонавтов будет реальная возможность имитировать высадку на Луну, а, значит, оттачивать необходимые профессиональные навыки. Также, как сообщил начальник Центра Павел Власов, тренажер будет оснащен технологией дополненной реальности.