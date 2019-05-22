Король Таиланда наградил экс-посла РФ Кирилла Барского орденом Белого Слона

Экс-послу РФ в Таиланде Кириллу Барскому, который работал в Бангкоке в 2014 – 2018 годах, вручили таиландский Орден Белого Слона I степени, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт посольства Таиланда в России. Уточняется, что церемония вручения прошла в российской столице, в тайском посольстве 15 мая. Указ о награждении орденом за вклад в укрепление отношений двух стран еще в декабре прошлого года подписал король Маха Ватчиралонгкон (Рама Х).