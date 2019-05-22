Индия успешно вывела на орбиту новейший разведывательный спутник

Утром в среду Индия провела успешный запуск ракеты-носителя PSLV-C46 с новейшим разведывательным спутником RISAT-2B, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Индийской организации космических исследований (ISRO). Уточняется, что аппарат может вести наблюдения за поверхностью Земли не только в дневное, но и ночное время суток. Причем, при условиях высокой облачности. Ракета стартовала в 03:00 по мск с базы космодрома Шрихарикота (Индия) в Бенгальском заливе.