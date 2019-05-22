Во Владимирской области ликвидировали боевиков, которые планировали теракт

В населенном пункте Кольчугино (Владимирская область) были нейтрализованы два боевика, информирует РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). Ранее поступала информация о том, что в городе был введен режим КТО.

В ходе спецоперации спецназ заблокировал дом, где прятались боевики. После предложение добровольно сдаться и сложить оружие, они открыли огонь. В результате они были ликвидированы ответной стрельбой. Личности установлены. Также известно, что боевики являлись сторонниками террористов, держали связь с зарубежными эмиссарами, которые планировали теракт.