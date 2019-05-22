Супрун требует, чтобы Россию выгнали из Совбеза ООН

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун выступила с обращением, в котором стала требовать, чтобы ООН больше «не терпела» присутствие России в Совбезе, передает РИА Новости. Свои настроения Супрун обосновала тем, что Москва якобы проявляет агрессию против Киева. Также она заявила, что надо перестать быть «заложниками Кремля». Однако на этом Супрун не остановилась, и выдвинула еще несколько требований, одно из которых связано с расширением антироссийских санкций.