Белоруссия сняла запрет на экспорт нефтепродуктов

Глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что внутренний нефтяной рынок Белоруссии полностью обеспечен нефтепродуктами высокого качества. Поэтому, в настоящее время, снят запрет на их экспорт. Ранее, из-за того, что в нефтепровод "Дружба" попала некачественная нефть, сократилось количество поступающих на внутренний рынок продуктов нефтепереработки, в следствии чего был введен временный запрет на их экспорт. Теперь же ситуация нормализовалась и по "Дружбе" вновь поступает качественная нефть из России, пишет ТАСС.