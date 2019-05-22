Козак ответил на предупреждение о росте цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал заявление ассоциации независимых АЗС о том, что на российском топливном рынке ожидается новое повышение цен на бензин. Представитель ассоциации ранее направил вице-премьеру письмо с предупреждением о возможном росте цен. Тем не менее Козак заявил, что данная тревога является преждевременной, а в Правительстве считают, что причин для беспокойство нет. Также вице-премьер подчеркнул, что в Правительстве следят за ситуацией для того, чтобы принять оперативные меры, если ситуация на топливном рынке начнет ухудшаться, пишет РБК.