Правительство обсудит с ЦБ снижение первоначального взноса для сельской ипотеки

Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром Российской Федерации, намерен обсудить с Центральным банком России вопрос о снижении размера первоначального взноса для ипотеки в сельской местности, сообщают «Известия». Проблема кроется в, казалось бы, небольшом размере первоначального платежа, который составляет 20% от стоимости приобретаемого жилья. В большинстве случаев жителям сельской местности подобная сумма представляется попросту недосягаемой.