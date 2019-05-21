Правительство обсудит с ЦБ снижение первоначального взноса для сельской ипотеки
21.05.2019 23:48
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Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром Российской Федерации, намерен обсудить с Центральным банком России вопрос о снижении размера первоначального взноса для ипотеки в сельской местности, сообщают «Известия». Проблема кроется в, казалось бы, небольшом размере первоначального платежа, который составляет 20% от стоимости приобретаемого жилья. В большинстве случаев жителям сельской местности подобная сумма представляется попросту недосягаемой.
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