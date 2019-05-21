«Лукойл» потратил на buy back более $2,6 млрд

Компания «Лукойл» продолжает осуществлять обратный выкуп своих акций или так называемый «buy back» и направила на данный процесс более $2,6 млрд, сообщают «Ведомости». Программа обратного выкупа осуществляется в пределах финансирования, которое составляет $3 млрд. Официальные представители компании также заявили о том, что если текущая программа завершится раньше предполагаемого срока, то вполне возможно, что будет запущен еще один этап «buy back».