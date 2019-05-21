Рынок рекламы резко замедлил рост

Крупные и не очень большие компании вкладывают в рекламу своей продукции все меньше средств, поскольку наблюдается определенная неопределенность в экономике, сообщает «РБК». Крупнейшие рекламные сегменты: телевидение, радио и пресса отметились в первом квартале 2019 года падением объемов рекламных заказов и контрактов. Однако сегмент интернет-рекламы существенно набирает обороты: по результатам первого квартала его рост составил 18%.