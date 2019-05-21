В тоннеле в московском метро застряли три поезда

Сегодня в московском метрополитене на большой кольцевой линии, которая функционирует еще не целиком, а частично, в тоннеле между станциями застряли три пассажирских поезда, сообщает «РБК». В результате инцидента никто не пострадал, но пассажирам застрявших составов пришлось просидеть под землей более полутора часов, ожидая пока будет решена техническая проблема. На текущий момент функционирование ветки восстановлено и поезда следуют в штатном режиме.