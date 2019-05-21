В тоннеле в московском метро застряли три поезда
21.05.2019 22:23
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Сегодня в московском метрополитене на большой кольцевой линии, которая функционирует еще не целиком, а частично, в тоннеле между станциями застряли три пассажирских поезда, сообщает «РБК». В результате инцидента никто не пострадал, но пассажирам застрявших составов пришлось просидеть под землей более полутора часов, ожидая пока будет решена техническая проблема. На текущий момент функционирование ветки восстановлено и поезда следуют в штатном режиме.
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