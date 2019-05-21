Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»

Дмитрий Булгаков, являющийся заместителем министра обороны Российской Федерации, сообщил об упразднении мясных и растительных консервов в рационе военнослужащих, сообщает «РБК». На смену консервам пришли индивидуальные рационы питания или так называемые «сухие пайки», которые представлены в семи различных вариациях на каждый день недели. Кроме того, подобные рационы отличаются высокой энергетической ценностью, которая составляет около 4,2 тыс. ккал в расчете на суточный набор.