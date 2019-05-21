Песков рассказал о планах Путина на летний отпуск

Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарем президента Российской Федерации, сообщил о возможных местах, куда отправится в отпуск Владимир Путин, сообщает «ТАСС». Песков сообщил, что на текущий момент нет никаких заранее запланированных направлений для отпуска президента, поскольку они выбираются буквально по принципу территориального нахождения главы государства в перерывах между его рабочими поездками. Вполне возможно, что президент посетит Тыву, который уже стал для него традиционным местом отдыха.