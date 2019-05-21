Чешский журналист объяснил, почему Запад не любит Россию

Чешский журналист поделился своим мнением касательно того, почему европейские страны так страстно ненавидят Россию, сообщает «Газета.ру». По его мнению, Европа и все западные страны до жути боятся «традиционных» российских ценностей, которые за последние пару десятилетий всерьез укрепили свои позиции и продолжают укреплять их в сердцах и умах россиян. Также журналист отметил факт запрета пропаганды культа сексуальных меньшинств в России, которые в Европе все больше и больше набирают сил.