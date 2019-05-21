Медведев назначил нового заместителя министра финансов

Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром Российской Федерации, подписал указ о назначении Андрея Круглова, который ранее занимал должность заместителя председателя правления компании «Газпром», заместителем министра финансов России, сообщает «ТАСС». До прихода в «Газпром» Круглов занимал различные руководящие должности в администрации Санкт-Петербурга.