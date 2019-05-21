Песков прокомментировал призыв Зеленского усилить санкции против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к властям США с просьбой усилить санкционное давление на Россию является бесполезным. Также, Песков подчеркнул, что данная совершенно не новая риторика главы Украины никак не поможет ему решить кризисную ситуацию, которая сложилась на Донбассе. И не будет способствовать развитию нормальных отношений с Россией, пишет RT.