Подсчитана средняя стоимость приготовления окрошки
21.05.2019 18:29
Комментарии
Специалисты "Яндекса" подсчитали, во сколько обойдется приготовления одного из самых любимых россиянами летних блюд - окрошки. Так, средняя цена окрошки, рассчитанной на пять человек, составит порядка 281 руб. для жителей российских городов-миллионников. При этом одним из самых дорогих продуктов, используемых для приготовления блюда оказалась колбаса, цена которой примерно равна 102 руб., за которой следует квас, стоимостью около 53 руб., пишет ТАСС.
Комментировать (без регистрации)
Читать еще:
Написать комментарий