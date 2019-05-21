Подсчитана средняя стоимость приготовления окрошки

Специалисты "Яндекса" подсчитали, во сколько обойдется приготовления одного из самых любимых россиянами летних блюд - окрошки. Так, средняя цена окрошки, рассчитанной на пять человек, составит порядка 281 руб. для жителей российских городов-миллионников. При этом одним из самых дорогих продуктов, используемых для приготовления блюда оказалась колбаса, цена которой примерно равна 102 руб., за которой следует квас, стоимостью около 53 руб., пишет ТАСС.