Онколог назвал продукты, вызывающие рак

Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, какие продукты могут вызвать онкологические заболевания. По его словам к группе риска относятся не только жирная пища и напитки содержащие алкоголь, но и различные пищевые добавки, фастфуд и употребление большого количества красного мяса. Для снижения риска развития онкологии Каприн призывает поддерживать здоровый образ жизни, отказаться от употребления алкоголя и табачной продукции, а также снизить содержание в рационе жирной пищи. Также, онколог отметил важность своевременной диагностики онкологических заболеваний, так как это увеличивает шансы на успешное лечение рака, пишет РИА Новости.