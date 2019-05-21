Названа дата проведения досрочных выборов в Верховную раду

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что досрочные парламентские выборы в Раду состоятся 21 или 28 июля текущего года. Такие комментарии Геращенко дала после консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским, который распустил Раду. Точная дата проведения выборов пока неизвестна, так как еще не подписан указ о роспуске Верховной рады. Планируется, что он будет подписан президентом страны в самое ближайшее время, а парламентские выборы должны состояться через 60 дней после его подписания, пишет ТАСС.