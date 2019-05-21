Людям с ВИЧ разрешили усыновлять детей

Россияне с такими заболеваниями, как ВИЧ и гепатит С теперь могут усыновлять и брать на воспитание детей. Закон утверждающий данное право приняла Государственная дума РФ. Данный проект закона был внесен на рассмотрение Правительством РФ. А поводом для его появления послужило решения Конституционного суда, признавшего незаконным запрет людям с подобными заболеваниями официально усыновлять детей, которые находятся у них на воспитании, пишет РИА Новости.