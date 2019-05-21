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В России ожидается новый скачек цен на бензин

21.05.2019 16:38
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В России ожидается новый скачек цен на бензин

Согласно данным, предоставленным президентом Независимого топливного союза Павлом Баженовым, ожидается серьезный рост цен на бензин на российском топливном рынке. Об этом Баженов сообщил вице-премьеру Дмитрию Козаку. Он подчеркнул, возможность повторения прошлогодней ситуации на рынке топлива, так как биржевые цены на бензин за период с 15 апреля по 15 мая уже выросли в среднем на 20%, пишет РБК.

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