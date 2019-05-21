Госдума разрешила посещать пациентов в реанимации

Теперь родственники смогут посещать пациентов, находящихся в реанимационных отделениях. Такой законопроект приняла в третьем чтении Государственная дума РФ. Данный законопроект появился в следствии поручения президента России Владимира Путина, который дал указание обеспечить доступ родственников ко всем пациентам реанимационных отделений, а не только к несовершеннолетним гражданам, которых ранее разрешалось посещать. Порядок доступа в реанимации будет разработан Минздравом России, пишет РБК.