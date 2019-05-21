Порошенко обвинили в госизмене

В отношении Петра Порошенко возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины. Так, согласно официальной информации уголовное дело касается возможного совершения Петром Порошенко государственной измены, в то время, когда он занимал должность президента страны. Сообщается, что речь идет об инциденте в Керченском проливе, когда военные корабли Украины незаконно пересекли государственную границу России. В материалах дела отмечается, что для того, чтобы ввести в стране военное положение, Порошенко сознательно подверг аресту моряков, отправив их через российскую границу, пишет РИА Новости.