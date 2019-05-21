США введут санкции против "Северного потока-2"

Как стало известно информационному агентству Bloomberg, США собираются ввести санкции против российского газопровода "Северный поток - 2". Агентство ссылается на слова министра энергетики США Рика Перри. Так, в ходе своего рабочего визита на Украину Перри заявил, что в настоящее время США рассматривают вопрос о подготовке нового законопроекта, который будет касаться санкционных ограничений в отношении "Северного потока - 2", пишет Интерфакс.