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США введут санкции против "Северного потока-2"

21.05.2019 15:01
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США введут санкции против "Северного потока-2"

Как стало известно информационному агентству Bloomberg, США собираются ввести санкции против российского газопровода "Северный поток - 2". Агентство ссылается на слова министра энергетики США Рика Перри. Так, в ходе своего рабочего визита на Украину Перри заявил, что в настоящее время США рассматривают вопрос о подготовке нового законопроекта, который будет касаться санкционных ограничений в отношении "Северного потока - 2", пишет Интерфакс.

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