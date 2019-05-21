Песков объяснил увеличение зарплат в Кремле и Правительстве
21.05.2019 14:48
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал увеличение заработных плат сотрудникам Администрации президента и Правительства РФ. По его словам, ранее, данной категории сотрудников были урезаны на 10% заработные платы в связи с тем, что бюджет России был дефицитным. В настоящее время бюджет страны исполняется с профицитом, поэтому тем сотрудникам, которых коснулось понижение зарплат, оплату труда увеличили, но на те же самые 10%, пишет ТАСС.
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какая прелесть! А кто и когда вернёт российским старикам недоиндексированные в феврале 2016г 8,9% их нищенских российских пенсий?!!! Одноразовая подачка в январе 2017г в 5 тыс. руб. из тех же недоплаченных старикам денег (!!!) явно не компенсирует все те потери российских стариков, которые нанесла их тощим кошелькам эта наглая медведЁвская акция. И что характерно для нашего "социально ориентированного" государства: ни тогда, ни сейчас ни одной правительственной/ сенаторской/депутатской роже НЕ СТЫДНО!!!