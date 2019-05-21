Песков объяснил увеличение зарплат в Кремле и Правительстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал увеличение заработных плат сотрудникам Администрации президента и Правительства РФ. По его словам, ранее, данной категории сотрудников были урезаны на 10% заработные платы в связи с тем, что бюджет России был дефицитным. В настоящее время бюджет страны исполняется с профицитом, поэтому тем сотрудникам, которых коснулось понижение зарплат, оплату труда увеличили, но на те же самые 10%, пишет ТАСС.