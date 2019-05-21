Владимира Путина пригласили на финал конкурса «Учитель года»

Министр просвещения Ольга Васильева обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с приглашением – посетить финал конкурса «Учитель года», который совсем скоро пройдет в российской столице. Министр также отметила, что Россия – единственная страна, где проходит такой конкурс.

Как передает РИА Новости, во вторник Владимир Путин в рамках рабочей встречи с министром просвещения обсудил деятельность министерства, а также итоги 2018–2019 учебного года. Со стенограммой встречи можно ознакомиться на официальном сайте Кремля.