Владимира Путина пригласили на финал конкурса «Учитель года»
21.05.2019 14:09
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Министр просвещения Ольга Васильева обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с приглашением – посетить финал конкурса «Учитель года», который совсем скоро пройдет в российской столице. Министр также отметила, что Россия – единственная страна, где проходит такой конкурс.
Как передает РИА Новости, во вторник Владимир Путин в рамках рабочей встречи с министром просвещения обсудил деятельность министерства, а также итоги 2018–2019 учебного года. Со стенограммой встречи можно ознакомиться на официальном сайте Кремля.
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