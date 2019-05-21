Возобновлен транзит российской нефти по «Дружбе» для стран ЕС

«Укртранснафта» восстановила процесс по транзиту российской нефти по нефтепроводу «Дружба» для стран ЕС. Как сообщает РИА Новости, это произошло в 10:46 по мск. Как отмечается, нефть будет приниматься на венгерском приемо-сдаточном участке «Фенешлитке».

Напомним также, что ранее «Укртранснафта» решила снова приостановить транзит нефти для ЕС после того, как из Венгрии от компании MOL поступил сигнал о технических проблемах.