Возобновлен транзит российской нефти по «Дружбе» для стран ЕС
21.05.2019 13:06
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«Укртранснафта» восстановила процесс по транзиту российской нефти по нефтепроводу «Дружба» для стран ЕС. Как сообщает РИА Новости, это произошло в 10:46 по мск. Как отмечается, нефть будет приниматься на венгерском приемо-сдаточном участке «Фенешлитке».
Напомним также, что ранее «Укртранснафта» решила снова приостановить транзит нефти для ЕС после того, как из Венгрии от компании MOL поступил сигнал о технических проблемах.
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