Сразу же после инаугурации президента на Украину приехала миссия МВФ

Практически сразу же после инаугурации Владимира Зеленского на Украину прибыли представители МВФ (Международный валютный фонд), передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ. Как сообщается, делегация фонда пробудет здесь около двух недель. Кроме этого, в стране будут работать представители Евросоюза. Главный вопрос, который им предстоит решить – продлевать ли программу макроэкономической помощи и выделять ли Киеву очередной транш на сумму 500 миллионов евро.