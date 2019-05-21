И.о. Минздрава Украины Супрун сбежала в Германию

И.о. украинского Минздрава Ульяна Супрун, ранее категорически заявлявшая о том, что не собирается покидать свой пост, в спешке покинула территорию Украины сразу же после того, как состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного главы государства Владимира Зеленского, сообщает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ. Этот факт подтверждает видеозапись, размещенная в социальных сетях. Камера запечатлела, как Супрун с красным чемоданом регистрируется в аэропорте Борисполь на рейс во Франкфурт.