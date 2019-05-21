Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о «возвращении» Крыма под контроль Киева

Воссоединение Крымского полуострова с Россией является историческим фактом – и с этим нужно смириться не только действующему, но и всем последующим украинским президентам. Об этом в беседе с РИА Новости заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Напомним, что во время церемонии инаугурации Владимир Зеленский озвучил свои планы, которые он планирует реализовать в качестве главы Украины. В частности, в первую очередь он заявил о прекращении огня на территории Донбасса, а также возвращения полуострова под контроль властей Украины.

Комментируя планы новоизбранного украинского лидера, Поклонская заявила: «Пусть президент Украины обращается к гражданам своей страны, а не заглядывает на соседнее государство».