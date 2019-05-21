«Евровидение» ответило на подозрения в подтасовке результатов конкурса
21.05.2019 10:27
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Представители Европейского вещательного союза (EBU) ответили на обвинения, которые им пытались предъявить в связи с подтасовкой итогов международного конкурса «Евровидение-2019» (организаторов обвинили в накрутке голосов), сообщает РИА Новости. В Союзе выразили полную уверенность, что меры безопасности самой системы телевизионного голосования были в полном порядке. Поэтому, как подчеркнули в EBU, организаторы не боятся скандала, который, например, произошел на шоу «Голос. Дети» в России.
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неужели эту }{реноту еще кто-то смотрит