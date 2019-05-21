В Киеве призывают не дать России вернуться в ПАСЕ

На Украине продолжают сопротивляться возможному возвращению России в ПАСЕ. Как передает РИА Новости, с соответствующим обращением выступил постпред страны при Совете Европы Дмитрий Кулеба, открыто призвавший не допустить факта возвращения России в эту организацию.

«Нужна максимальная мобилизация наших парламентариев», — подчеркнул Кулеба.

При этом, как подчеркнул постпред, «мобилизация» депутатов нужна, даже несмотря на предстоящие выборы в Раду.