Вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ на посту главы государства. Им стал указ о принятии на себя полномочий верховного главнокомандующего Украины. Тем не менее во время проведения инаугурации, Зеленский распустил Верховную раду Украины. Депутаты Рады досрочно сложат полномочия через два месяца, до того момента, когда пройдут следующие парламентские выборы, пишет РИА Новости.