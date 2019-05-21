Совбез ООН отказался рассмотреть вопрос о принятом на Украине законе о языке

Совет безопасности ООН отказался рассматривать вопрос о принятии на Украине закона о том, что украинский язык является исключительным по отношению ко всем другим языкам, используемым в стране. Против внесения в повестку заседания Совета данного вопроса выступили США, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша. Причем заместитель постпреда Великобритании в СБ ООН Джонатан Аллен прервал речь постоянного представителя России при ООН Василия Небензи во время его выступления. Так, представитель Британии напомнил председателю Совета о необходимости следовать процедуре, так как выступление Небензи проходило уже после принятия решения об отказе в рассмотрении украинского вопроса, пишет РБК.