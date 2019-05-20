Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Владимир Зеленский, являющийся новоизбранным президентом России, во время своей инаугурации обратился к присутствовавшим представителям США с просьбой, которая заключается в усилении санкций против России, сообщают «Ведомости». Зеленский подчеркнул, что Украина рада быть союзником США, и только вместе они смогут преодолеть «агрессию» России в Крыму и на Донбассе.