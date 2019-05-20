Глава Минэкономразвития предложил налог за неиспользуемые лицензии

Максим Орешкин, являющийся министром экономического развития Российской Федерации, внес предложение о повышении налогов для тех компаний, которые имея соответствующие лицензии на разработку месторождений полезных ископаемых не занимаются соответствующей добывающей деятельностью, сообщает «ТАСС». Министр сообщил, что компании, имеющие подобные лицензии должны их либо использовать по прямому назначению, либо отказываться от них и не занимать важные для экономики страны квоты.