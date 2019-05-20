Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Денис Тихонов, занимающий пост руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы, сообщил о том, что средняя заработная плата по Москве превысила отметку в 86 тыс. рублей в месяц, сообщают «Известия». Вышеназванный показатель характеризует первый квартал 2019 года и на 9,5% превышает аналогичный период 2018 года. Рост заработной платы благоприятно отразился на размере налоговых отчислений, которые поступают в столичный бюджет.