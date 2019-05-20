Альфа-банк сократит 12% сотрудников

Руководство Альфа-банка намерено провести сокращение своего штата, в связи с расширением перечня и объемов предоставляемых онлайн-услуг, сообщает издание «Forbes». Сокращению будут подвергнуты 12% от штата или 3 тыс. человек. Порядка 2 тыс. человек уже были уволены немногим ранее. Руководство банка намерено «отвоевать» часть рынка онлайн-услуг, а именно увеличить занимаемый сектор в три раза.