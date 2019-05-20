Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Виктор Дробыш, являющийся известным музыкантом, композитором и продюсером, сообщил о том, что намерен подать на организаторов «Евровидения» в суд, по причине намеренного использования «права на голос» белорусских экспертов, но без их ведома и разрешения, сообщает «Российская газета». Речь идет о скандале, в результате которого белорусских музыкальных экспертов лишили права на голос, что однако не помешало организаторам соревнования огласить оценки от их лица. «Белорусские» оценки были целиком и полностью были отданы представителю Израиля, чья страна являлась организатором мероприятия.