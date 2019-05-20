Гройсман объявил об отставке с поста премьера Украины

Владимир Гройсман, занимающий пост премьер-министра Украины, заявил об уходе со своего поста, объяснив это тем, что планирует заявиться на выборы в Верховную раду, сообщает «ТАСС». Кроме того, Гройсман сообщил, что принял решение о своей отставке после заявления Владимира Зеленского о том, что правительству необходимо сложить свои полномочии. Стоит отметить тот факт, что отставка премьер-министра влечет за собой также отставку всего кабинета министров.