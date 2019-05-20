Счетная палата сомневается в росте доходов россиян

В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года. Так, согласно данным специалистов ведомства, реальные доходы граждан в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому, для того чтобы по итогам текущего года показать реальный рост, данный показатель должен расти, примерно, на 1% за квартал во втором, третьем и четвертом кварталах.

При этом в ведомстве подчеркнули, что у Правительства России нет программы денежной поддержки социальной сферы в текущем году, что могло бы привести к росту реальных доходов населения. Поэтому, по мнению экспертов, данный показатель покажет отрицательные значения по итогам 2019 года, пишет ТАСС.