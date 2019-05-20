Лавров предложил Зеленскому обменять "всех на всех" на Донбассе

Глава МИД России Сергей Лавров предложил ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому начать решать проблему на Востоке Украины с обмена пленными. Причем Лавров считает, что было бы "по-христиански" обменять "всех на всех". Так министр иностранных дел России прокомментировал слова Владимира Зеленского, которые он произнес во время своей инаугурации заявив, что началом диалога, который будет способствовать урегулированию ситуации на Донбассе, должно стать возвращение удерживаемых лиц, пишет РИА Новости.