Европа отказалась платить за российскую нефть из "Дружбы"

Как стало известно СМИ компании Total и Eni отказались платить за российскую нефть поступавшую по нефтепроводу "Дружба", которая был загрязнена хлорорганикой. Как сообщает Reuters, ссылаясь на своих собеседников знакомых с ситуацией, в компаниях принято решение о приостановлении платежей, которые должны были пройти 15 мая. Тем не менее, в российской нефтяной компании, название которой не приводится, заявили, что западные партнеры должны сначала оплатить ту нефть, которая уже поступила по нефтепроводу, а после этого подавать иск на возмещение компенсации за некачественное сырье, пишет РБК.