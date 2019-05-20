Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о том, что существует серьезный риск того, что в Тихий океан могут попасть ядерные отходы США. Речь идет о тех отходах, которые образовались в следствии проведения Штатами ядерных испытаний в период с 1946 по 1958 гг., и были захоронены на Маршалловых островах. Тем не менее, в настоящий момент, по утверждению президента Маршалловых островов Хильды Хайни, существует серьезный риск разгерметизации захоронения отходов и их утечки в Тихий океан, так как в бетонном куполе, которых прикрывает захоронение, образовались многочисленные трещины, которые будут только расширяться под действием неблагоприятных погодных условий и времени, пишет ТАСС.