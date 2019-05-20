Ставки по ипотеке могут снизиться до 8%. Об этом заявил глава Сбербанка России Герман Греф. По его словам подобное снижение может произойти к концу текущего года и продлиться на следующий год. В своем прогнозе ипотечных ставок Греф ссылается на заявления Банка России о том, что в России пройден пик повышения инфляции и теперь она будет снижаться. Также глава Сбербанка не исключил, что на этом фоне ЦБ снизит процентную ставку, что приведет к понижению ставок и по кредитам, пишет ТАСС.